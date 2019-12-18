В российской версии «Википедии» грубо оскорбили главу МИД ФРГ

В российской версии «Википедии» грубо оскорбили министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Впрочем, как отмечается, «текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 сентября 2019; проверки требуют 12 правок».

Скорее всего, страница была взломана неизвестными, которые, таким образом, решили выразить свое отношение к высокопоставленному немецкому чиновнику.