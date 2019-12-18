Беларусь по инфляции на седьмом месте в бывшем СССР

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Беларусь заняла седьмое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-ноябре 2019 года.

Фото pixabay.com

Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики, ранее Беларусь находилась:

  • в январе-октябре, январе-августе, январе-июне и январе-мае — на шестом;
  • в январе-сентябре — на пятом;
  • в январе-июле — на четвертом.

С начала года цены в стране увеличились на 4,2%. Выше инфляция была в Узбекистане (13,3%), Таджикистане (7%), Грузии, Молдове (по 6,6%), Казахстане (4,7%) и Украине (4,3%). Меньше выросли цены в России (на 2,7%), Латвии (на 2,5%), Литве (на 2,4%), Кыргызстане, Эстонии (на 2,1%) и Азербайджане (на 1,8%). В Армении отмечена дефляция (0,5%). По Туркменистану данные не опубликованы.

В ноябре цены в Беларуси повысились на 0,2% — это десятый показатель после Узбекистана (1,7%), Армении (1,1%), Грузии, Кыргызстана (по 0,9%), Молдовы (0,8%), Казахстана (0,7%), Таджикистана (0,6%), Азербайджана (0,5%) и России (0,3%). Позади Украина (0,1%). В Литве цены не изменились, в Эстонии — снизились на 0,2%, в Латвии — на 0,3%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за 11 месяцев 2019 года на 4,3% (за ноябрь — на 0,2%).
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Тэги: инфляция

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