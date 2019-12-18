Уже сегодня конгрессмены проголосуют за импичмент Трампу

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Уже в среду на своем заседании Палата представителей конгресса США может проголосовать за импичмент 45-му президенту Дональду Трампу.

Фото pixabay.com

Это стало известно после того, как во вторник комитет по процедурным вопросам нижней палаты обсудил процедуру, которой будет следовать конгрессмены, пишет «ГА».


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Политологи отмечают, что решение будет принято: имеющие большинство в Палате представителей демократы проголосуют за, в то время как республиканцы — против.

Отметим, что для реального отстранения Трампа от власти потребуется не только решение Палаты представителей, но и согласие двух третей Сената, большинство в котором принадлежит республиканцам.

По мнению Трампа, «фарс с импичментом — величайшая авантюра в истории американской политики». Как написал он в своем микроблоге, «СМИ фейковых новостей и их партнер, Демократическая партия, работают сверхурочно, пытаясь как можно больше осложнить жизнь Республиканской партии».
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Тэги: импичмент США Персона: Дональд Трамп

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