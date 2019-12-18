Минчанам, при желании построить жилье в городах-спутниках, окажут помощь

Жителям Минска, желающим построить жилье в городах-спутниках, будет оказана господдержка. Это предусматривает указ № 466 «О строительстве жилых домов в городах — спутниках г. Минска».

Как сообщила 18 декабря пресс-служба президента, «согласно указу от 15 марта 2019 года № 103 в городе-спутнике Смолевичи в порядке эксперимента начато строительство жилого дома для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Этой категории граждан получила господдержку в виде субсидий. В процессе формирования списка дольщиков этого жилого дома минчане «проявили большой интерес к строительству жилья на названных условиях».

«Указ предусматривает, что условия строительства жилого дома в Смолевичах, предусмотренные указом № 103, распространяются и на строительство жилья в других городах — спутниках Минска: Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе, Руденске», — отмечается в релизе.

В частности, устанавливается, что строительство жилых домов осуществляется долевым способом с включением их в график финансирования жилых домов по Минской области, которые возводятся с государственной поддержкой.

Формирование списка дольщиков из обратившихся граждан производится с учетом даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Граждане, построившие квартиры в городах-спутниках, снимаются с учета нуждающихся в Минске.

Жители столичных городов-спутников, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут построить квартиры в таких домах на аналогичных условиях.