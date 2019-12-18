В Польше задержали группу белорусов, заработавшую на «автоподставах» 52 тыс. долларов

Группа белорусской молодежи задержана в Польше за мошенничество: трем девушкам (18-19 лет) и 25-летнему парню грозит по восемь лет лишения свободы.

По данным правоохранителей Слупска, в период мая-августа этого года молодые люди провоцировали мелкие дорожно-транспортные происшествия, сообщали в полицию, а затем через интернет заявляли о травмах.

За четыре месяца страховщики выплатили им (белорусы предоставляли фальшивые справки) сумму эквивалентную 52 тыс. долларов.

Следствие продолжается.