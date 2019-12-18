В Польше задержали группу белорусов, заработавшую на «автоподставах» 52 тыс. долларов
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Группа белорусской молодежи задержана в Польше за мошенничество: трем девушкам (18-19 лет) и 25-летнему парню грозит по восемь лет лишения свободы.
По данным правоохранителей Слупска, в период мая-августа этого года молодые люди провоцировали мелкие дорожно-транспортные происшествия, сообщали в полицию, а затем через интернет заявляли о травмах.
За четыре месяца страховщики выплатили им (белорусы предоставляли фальшивые справки) сумму эквивалентную 52 тыс. долларов.
Следствие продолжается.