В Польше задержали группу белорусов, заработавшую на «автоподставах» 52 тыс. долларов

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Группа белорусской молодежи задержана в Польше за мошенничество: трем девушкам (18-19 лет) и 25-летнему парню грозит по восемь лет лишения свободы.

По данным правоохранителей Слупска, в период мая-августа этого года молодые люди провоцировали мелкие дорожно-транспортные происшествия, сообщали в полицию, а затем через интернет заявляли о травмах.

За четыре месяца страховщики выплатили им (белорусы предоставляли фальшивые справки) сумму эквивалентную 52 тыс. долларов.

Следствие продолжается.
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Тэги: мошенничество Польша

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