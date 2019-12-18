Новым главным архитектором Минска назначили Ольгу Радченко

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Ранее она занимала должность заместителя председателя комитета.

Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.


СК: бывший главный архитектор Минска Павел Лучинович отпущен под залог

Новый главный архитектор — выпускница Минского архитектурно-строительного техникума и БНТУ. Ранее работала в «Минскпроекте», где занимала должность руководителя архитектурной мастерской.

Экс-председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Павел Лучинович был задержан 16 марта 2019 года после получения 4 тыс. долларов. Как утверждают правоохранители, деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений ему передала индивидуальный предприниматель.
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Тэги: Комитет архитектуры Мингорисполком главный архитектор Персона: Ольга Радченко Павел Лучинович Город: Минск

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