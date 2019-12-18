Активиста Афнагеля отвезли на Окрестина

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О задержании активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля сообщил Павел Юхневич.

Об этом он написал в Facebook.

Афнагель был одним из участников митингов против интеграции с Россией 7 и 8 декабря.
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Тэги: ЦИП на Окрестина оппозиция Персона: Павел Юхневич Евгений Афнагель Город: Минск

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