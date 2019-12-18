Активиста Афнагеля отвезли на Окрестина 18.12.2019 / 19:27 / Общество Просмотров: 195 A- A+ О задержании активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля сообщил Павел Юхневич. Об этом он написал в Facebook. Афнагель был одним из участников митингов против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ЦИП на Окрестина оппозиция Персона: Павел Юхневич Евгений Афнагель Город: Минск Другие материалы на эту тему: «Мы не вассальная страна». Акция против интеграции с Россией Оппозиционные партии вернули себе «потерянное поколение» Оппозиция пожаловалась в ГУВД на работу милиции в День Воли У белорусской оппозиции опять проявился синдром взаимного недоверия