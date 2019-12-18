Финн Яссе Туоминен назвал БАТЭ великим клубом

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Бывший форвард борисовчан поблагодарил клуб за время, проведенное в команде.

Фото: ФК БАТЭ

«Я хочу поблагодарить ФК БАТЭ за возможность быть частью команды и выступать за этот великий клуб на протяжении трех лет. С первого дня меня хорошо приняли, и я благодарен людям, с которыми здесь познакомился и работал.

Болельщики всегда были на топ-уровне! Получил опыт, который всегда буду помнить. Желаю "желто-синим" только побед и больших успехов в будущем! Только БАТЭ!» — написал футболист в своем инстаграм-аккаунте.

Туоминен станет игроком «Хеккена», выступающего в элитном дивизионе чемпионата Швеции.

станет игроком "Хеккена", выступающего в элитном дивизионе чемпионата Швеции.

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/345060
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Тэги: ФК БАТЭ ФК Хеккен Беларусь-Финляндия Персона: Яссе Туоминен Город: Борисов

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