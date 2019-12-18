Финн Яссе Туоминен назвал БАТЭ великим клубом

Бывший форвард борисовчан поблагодарил клуб за время, проведенное в команде.

Фото: ФК БАТЭ

«Я хочу поблагодарить ФК БАТЭ за возможность быть частью команды и выступать за этот великий клуб на протяжении трех лет. С первого дня меня хорошо приняли, и я благодарен людям, с которыми здесь познакомился и работал.

Болельщики всегда были на топ-уровне! Получил опыт, который всегда буду помнить. Желаю "желто-синим" только побед и больших успехов в будущем! Только БАТЭ!» — написал футболист в своем инстаграм-аккаунте.

Туоминен станет игроком «Хеккена», выступающего в элитном дивизионе чемпионата Швеции.