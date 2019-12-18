«Убитому» в Украине журналисту Бабченко не предоставили вид на жительство в Израиле

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Перед этим израильские власти запретили ему работать. Некоторые из СМИ написали, что его выдворили из Израиля, но Бабченко пояснил, что пока речь идет лишь об угрозе депортации.

Бабченко уехал из Украины в начале ноября и переехал в Израиль, написал он на своей странице в Facebook.


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Нацполиция Украины заявила 29 мая 2018 года об убийстве журналиста, но на следующий день стало известно, что оно убийство было инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства журналиста. Организатором несостоявшегося покушения назвали бизнесмена Бориса Германа, который получил 4,5 года тюрьмы. Герман утверждал, что сам сотрудничал с украинской контрразведкой и его действия также были частью инсценировки. Через год после вынесения приговора Германа освободили от отбывания наказания.
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Тэги: Украина-Израиль вид на жительство Персона: Аркадий Бабченко

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