Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Эво Моралеса

Бывшего президента обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.

Ордер был выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Ему вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после своей отставки. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Боливии Арторо Мурильо.

Поводом для обвинений стала появившаяся несколько недель назад запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был Моралес) призывал блокировать крупнейшие города страны и не допускать поставок туда топлива и продовольствия.

«Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию», − написал Моралес в Twitter.

A 14 años de nuestra revolución, el "mejor regalo" que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana pic.twitter.com/B6rSHVFeaa — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 18, 2019

В октябре после выборов президента в Боливии начались протесты. Оппозиция не признала победу Моралеса и на улицах начались акции. Протестующих поддержала полиция и армия. Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня выехал в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.