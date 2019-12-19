Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Эво Моралеса

/ Мир
Просмотров: 80

Бывшего президента обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.

Ордер был выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Ему вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после своей отставки. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Боливии Арторо Мурильо.

Поводом для обвинений стала появившаяся несколько недель назад запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был Моралес) призывал блокировать крупнейшие города страны и не допускать поставок туда топлива и продовольствия.

«Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию», − написал Моралес в Twitter.

В октябре после выборов президента в Боливии начались протесты. Оппозиция не признала победу Моралеса и на улицах начались акции. Протестующих поддержала полиция и армия. Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня выехал в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Боливия мятеж ордер на арест Персона: Эво Моралес Арторо Мурильо

Другие материалы на эту тему:

«Уральские мятежники» хотели попросить у Лукашенко денег на переворот в России

«Уральские мятежники» хотели попросить у Лукашенко денег на переворот в России

В Грузии убит оппозиционер, организовавший мятеж танкистов 5 мая

В Грузии убит оппозиционер, организовавший мятеж танкистов 5 мая

Боливийцы проголосовали за «социализм 21 века»

Боливийцы проголосовали за «социализм 21 века»