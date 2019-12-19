Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Эво Моралеса
Бывшего президента обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.
Ордер был выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Ему вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после своей отставки. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Боливии Арторо Мурильо.
Поводом для обвинений стала появившаяся несколько недель назад запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был Моралес) призывал блокировать крупнейшие города страны и не допускать поставок туда топлива и продовольствия.
«Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию», − написал Моралес в Twitter.
В октябре после выборов президента в Боливии начались протесты. Оппозиция не признала победу Моралеса и на улицах начались акции. Протестующих поддержала полиция и армия. Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня выехал в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.