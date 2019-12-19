Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту

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Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса политическим самоубийством Демократический партии.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — сказал он, выступая перед сторонниками в штате Мичиган, передает CNN.


Палата представителей конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу

Глава США заявил, что своим голосованием демократы «обесценили импичмент».

«После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов», — добавил Трамп.

В ночь на 19 декабря по минскому времени Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента. Согласно Конституции, судьбу главы государства будет решать Сенат, в котором большинство имеют республиканцы.
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Тэги: демократическая партия Палата представителей Конгресса США импичмент импичмент в отношении президента США Персона: Дональд Трамп

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