Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса политическим самоубийством Демократический партии.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — сказал он, выступая перед сторонниками в штате Мичиган, передает CNN .

Глава США заявил, что своим голосованием демократы «обесценили импичмент».

«После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов», — добавил Трамп.

В ночь на 19 декабря по минскому времени Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента. Согласно Конституции, судьбу главы государства будет решать Сенат, в котором большинство имеют республиканцы.