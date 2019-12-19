Лукашенко: белорусская армия никому угрожать не собирается

Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе, заявил Александр Лукашенко 19 декабря на заседании Совета безопасности в Минске.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается, — заявил Лукашенко. — Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику».

Основное предназначение Вооруженных сил, подчеркнул глава государства, «заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны».

Все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей, цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны, — сказал он. — Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях».