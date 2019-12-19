Мошенники выманили у пенсионерки из Молодечно более 40 тысяч долларов

Около месяца назад 71-летней горожанке поступил звонок с неизвестного российского номера.

Мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил о задержании лжеэкстрасенса, услугами которого заявительница пользовалась около пяти лет назад. По словам звонившего, молодечненке могут возвратить деньги за сеансы «целителя», но для этого ей необходимо перечислить определенную сумму в качестве комиссионного вознаграждения и оплаты других затрат, сообщает УВД Минского облисполкома.

Молодечненские правоохранители выяснили, что пожилая женщина в 2012 году увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться предлагаемыми услугами, позвонив по указанному на экране номеру телефона. Сеансы «исцеления» длились на протяжении двух лет.

Поначалу врач-экстрасенс лечил заявительницу от серьезного заболевания, затем снимал порчу с дочери потерпевшей. Магические ритуалы обошлись женщине более чем в 30 тысяч долларов.

Аферисты придумали новый формат развода на деньги. В ноябре женщине предложили вернуть перечисленные «целителю» средства, мол, экстрасенс оказался обыкновенным мошенником. Так как звонок поступил от якобы российских правоохранителей, пенсионерка поверила. Так злоумышленники выманили у жертвы еще 12 тысяч долларов.