Мошенники выманили у пенсионерки из Молодечно более 40 тысяч долларов

/ Общество
Просмотров: 410

Около месяца назад 71-летней горожанке поступил звонок с неизвестного российского номера.

Мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил о задержании лжеэкстрасенса, услугами которого заявительница пользовалась около пяти лет назад. По словам звонившего, молодечненке могут возвратить деньги за сеансы «целителя», но для этого ей необходимо перечислить определенную сумму в качестве комиссионного вознаграждения и оплаты других затрат, сообщает УВД Минского облисполкома.

Молодечненские правоохранители выяснили, что пожилая женщина в 2012 году увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться предлагаемыми услугами, позвонив по указанному на экране номеру телефона. Сеансы «исцеления» длились на протяжении двух лет.

Поначалу врач-экстрасенс лечил заявительницу от серьезного заболевания, затем снимал порчу с дочери потерпевшей. Магические ритуалы обошлись женщине более чем в 30 тысяч долларов.

Аферисты придумали новый формат развода на деньги. В ноябре женщине предложили вернуть перечисленные «целителю» средства, мол, экстрасенс оказался обыкновенным мошенником. Так как звонок поступил от якобы российских правоохранителей, пенсионерка поверила. Так злоумышленники выманили у жертвы еще 12 тысяч долларов.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: целитель экстрасенс мошенничество Город: Молодечно

Другие материалы на эту тему:

Белорусы столкнулись с массовым финансовым мошенничеством. Что делать?

Белорусы столкнулись с массовым финансовым мошенничеством. Что делать?

Вишинг-атака. Мошенники по телефону выманивают у белорусов деньги

Вишинг-атака. Мошенники по телефону выманивают у белорусов деньги

Представлялись сотрудниками банков: 150 белорусов стали жертвами мошенников

Представлялись сотрудниками банков: 150 белорусов стали жертвами мошенников

Концерт Энрике Иглесиаса в Минске отменен. Вернут ли деньги за билеты?

Концерт Энрике Иглесиаса в Минске отменен. Вернут ли деньги за билеты?