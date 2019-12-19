Путин не исключил вероятность изменения Конституции в части сроков президента

На традиционной ежегодной пресс-конференции Владимир Путин не исключил вероятность изменения Конституции РФ в части, касающейся сроков пребывания на посту президента России.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Отвечая на вопрос об изменениях Основного закона, глава российского государства подчеркнул, что не является сторонником существенно менять Конституцию страны, однако понимает логику тех, кто предлагает это сделать.

По его словам, это «связанно с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно».

Впрочем, отметил он, часть 3 статьи 81, в которой говорится, что «одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд», можно было бы внести изменение.

В частности, Путин не исключает возможность убрать слово «подряд»: «Я отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом имел конституционное право вернуться, потому что это было не два срока подряд. Можно было бы ее отменить».

Напомним, 17 октября 2004 года в Беларуси прошел республиканский референдум, разрешивший гражданину избираться на пост президента неограниченное количество раз.