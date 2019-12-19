Накануне встречи с Путиным Лукашенко подписал новый план обороны Беларуси

По итогам заседания Совета безопасности, которое прошло 19 декабря, Александр Лукашенко подписал новый план обороны Беларуси и концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года.

Фото пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба президента, План включает несколько документов, которые на протяжении года проходили серьезный анализ в Генеральном штабе и рассматривались на совещаниях силовых ведомств.

«Основные в этом пакете — решение главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директива на оборону страны», — отмечается в релизе.

Во время заседания Лукашенко напомнил, что Вооруженные силы Беларуси перестраивались несколько раз, в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире. Он считает необходимым обратить особое внимание на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

По его словам, пришло время разобраться, что Беларуси нужно сделать, как стратегически спланировать защиту страны.

Участники заседания Совбеза обсудили, какие необходимо иметь виды вооружений, «особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения», чтобы содержание и оснащение армии «были по силам государству и не в ущерб военной безопасности».