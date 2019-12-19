Бенедикт Долль выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

19 декабря на французском горнолыжном курорте Ле Гран-Борнан стартовал третий этап Кубка мира по биатлону.

Бенедикт Долль. Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Спринтерскую гонку на 10 км у мужчин выиграл 29-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль. Это его первая победа в личных гонках на этапах Кубка мира.

9,4 секунды Доллю проиграл норвежец Тарье Бё, третье место занял француз Кантен Фийон-Майе (+11,3).

Трио лидер прошли оба огневых рубежа без промахов.

Столь же точно стреляли и белорусские биатлонисты Сергей Бочарников и Никита Лобастов, однако победителю гонки они проиграли достаточно много. Бочарников занял 29-е место (+1:17,6), Лобастов — 46-е (+1:48,6).

Максим Воробей с тремя (1+2) штрафными кругами показал только 64-й результат (+2:23.4), а Роман Елётнов стал 78-м (3+1; +2:45,1).

Всего в гонке приняло участие 100 биатлонистов.

Мужская программа этапа продолжится 21 декабря гонкой преследования, в которую от Беларуси отобрались Бочарников и Лобастов.

20 декабря в Ле Гран-Борнане состоится женский спринт на 7,5 км.