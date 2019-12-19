Стрельба на Лубянке у здания ФСБ: СМИ сообщают о трех погибших офицерах

Сегодня в центре Москвы у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба.

Данные о нападении пока разнятся: есть информация и об одном стрелке, и о трех.

Также пока нет официальной информации о жертвах. Так, «Известия» сообщают о трех погибших офицерах Федеральной службы охраны.

Как сообщается, на всех объектах ФСБ в российской столице введен план «Крепость». На Лубянку прибыли группы Центра специального назначения ФСБ и Специального отряда быстрого реагирования Национальной гвардии.