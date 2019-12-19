Стрельба на Лубянке у здания ФСБ: СМИ сообщают о трех погибших офицерах
Сегодня в центре Москвы у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба.
Данные о нападении пока разнятся: есть информация и об одном стрелке, и о трех.
Также пока нет официальной информации о жертвах. Так,
Как сообщается, на всех объектах ФСБ в российской столице введен план «Крепость». На Лубянку прибыли группы Центра специального назначения ФСБ и Специального отряда быстрого реагирования Национальной гвардии.