Стрельба на Лубянке у здания ФСБ: СМИ сообщают о трех погибших офицерах

/ Мир
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Сегодня в центре Москвы у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба.

Данные о нападении пока разнятся: есть информация и об одном стрелке, и о трех.

Также пока нет официальной информации о жертвах. Так, «Известия» сообщают о трех погибших офицерах Федеральной службы охраны.

Как сообщается, на всех объектах ФСБ в российской столице введен план «Крепость». На Лубянку прибыли группы Центра специального назначения ФСБ и Специального отряда быстрого реагирования Национальной гвардии.
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Тэги: Лубянка ФСБ ФСО Город: Москва

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