Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована

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Родственники подтвердили госпитализацию народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Фото с сайта kino-teatr.ru

По словам ее внучки Анны, информация появившаяся в ряде телеграм-каналов о госпитализации любимой миллионами актрисы соответствует действительности.

Однако, подчеркнула она, нахождение е бабушки в больнице является плановым событием.

Напомним, Фндосеева-Шукшина сыграла более 80 ролей в кино. В ее фильмографии такие картины, как «Сверстники», «Что это, море?», «Счастливое счастье», «Красное дерево снежного кома», «Печки-лавочки», «Трын-трава», «Калина красная», «Трансскасс», «Станислав Любшин и Герман Лавров», «Юность Петра Великого», «Демидовы», «Вива-гардемарины!», «Мертвые души», «Вечера на ферме близ Диканьки», «Крейцерова соната».
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Тэги: актриса Персона: Лидия Федосеева-Шукшина

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