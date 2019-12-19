В Брюсселе ЕС поднял ряд вопросов, связанных со свободами в Беларуси

Текущее состояние отношений и дальнейшие шаги по их развитию обсуждались 17-18 декабря в Брюсселе на восьмом заседании Координационной группы Беларусь — ЕС, сообщает 19 декабря пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Фото пресс-службы МИД

«В соответствии с решениями Совета ЕС от 15 февраля 2016 года и политикой критического взаимодействия делегация Европейского союза подтвердила свою открытость дальнейшему развитию отношений ЕС — Беларусь на благо белорусских граждан и в целях повышения устойчивости белорусского общества, поддержки суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили состояние дел в переговорах по Приоритетам партнерства и «согласились с важностью этого документа для определения политических приоритетов для следующего этапа взаимодействия между ЕС и Беларусью».

Отмечается, что белорусская сторона заявила о своей приверженности ядерной безопасности и подчеркнула добровольный характер своего сотрудничества с Европейской группой по регулированию ядерной безопасности (ENSREG). Делегация ЕС в свою очередь подчеркнула важность сохранения этого взаимодействия.

Участники встречи также обсудили «развитие в сфере прав человека и демократии с момента последней встречи Диалога по правам человека Беларусь — ЕС, который состоялся в июне 2019 года».

«ЕС поднял ряд вопросов, связанных с основными свободами, в частности со свободой СМИ, выражением мнений и собраний. Кроме того, ЕС вновь заявил о своем несогласии с применением смертной казни при любых обстоятельствах и выступил за введение Беларусью моратория в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в сообщении.

Оценивая недавние парламентские выборы, делегация ЕС напомнила о заявлении пресс-секретаря ЕСВД Майи Кочиянчич, которая назвала прошедшую избирательную кампанию в Беларуси «упущенной возможностью» провести выборы в соответствии с международными стандартами.

В связи с предстоящими в 2020 году президентскими выборами ЕС призвал белорусские власти «незамедлительно возобновить работу по всеобъемлющей избирательной реформе в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Венецианской комиссии».

Делегация ЕС позитивно оценила участие Беларуси в региональном сотрудничестве в рамках Восточного партнерства и Северного измерения (совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии, направленная на развитие сотрудничества между странами в Северной Европе. — БелаПАН.). Участники встречи обсудили ход реализации документа «20 результатов к 2020 году», а также подготовку к саммиту Восточного партнерства в следующем году и структурные консультации ЕС и стран-партнеров о будущем данной инициативы после 2020 года.

«В ходе заседания Координационной группы детально обсуждалась помощь Евросоюза Беларуси, — отмечается в сообщении. — Делегации обсудили итоги сотрудничества и существующие проблемы, включая регистрацию проектов, а также дальнейшие действия, чтобы быть уверенными, что совместное сотрудничество продолжит приносить ощутимые результаты на благо граждан. ЕС также представил дальнейшие шаги по подготовке многолетней программы финансовой помощи на период после 2020 года и подчеркнул, что при разработке программ помощи будет учитывать приоритеты новой Европейской комиссии».

Стороны также выразили удовлетворение продолжением секторальных диалогов по таможенным, экономическим и финансовым вопросам, торговле, а также по вопросам окружающей среды и климата.

«Еврокомиссия сообщила, что 19 декабря Совет ЕС примет решение о начале переговоров с Беларусью по соглашению о таможенном сотрудничестве и взаимной административной помощи, — говорится в сообщении. — Такое соглашение будет направлено на улучшение применения таможенного законодательства, снижение уровня таможенного мошенничества, особенно контрабанды табака, и, как ожидается, будет способствовать повышению уровня таможенных и налоговых поступлений в ЕС».

Среди других тем, которые обсуждались во время заседания, — цифровая экономика, развитие частного сектора, транспорт, сельское хозяйство, образование и молодежь, труд, занятость, социальная защита, исследования и инновации. Участники также впервые обсудили сотрудничество в сфере гражданской защиты, сообщает пресс-служба.

Делегацию ЕС возглавлял заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь, делегацию Беларуси — заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Следующая встреча Координационной группы Беларусь — ЕС состоится в первой половине 2020 года в Минске.