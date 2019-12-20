В Кремле рассказали, когда состоится встреча Путина и Лукашенко

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В пресс-службе Кремля сообщили, когда сегодня в Санкт-Петербурге пройдут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как отмечается, лидеры государств встретятся перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

Тема двусторонних переговоров в релизе не уточняется. На саммите «будут рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению функционирования единого рынка ЕврАзЭС».

«Имеется в виду также подвести итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период и согласовать кандидатуры нового председателя и членов коллегии ЕЭК, которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей», — отмечается в сообщении. В этот же день состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

Утром 19 декабря переговоры официальных лидеров двух стран подтвердила пресс-служба Лукашенко: «Традиционно на площадках саммитов ожидаются встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений».

Путин и Лукашенко последний раз встречались 7 декабря в Сочи для обсуждения дорожных карт углубления интеграции. Вскоре после этого белорусский руководитель заявил, что после 20 декабря может состояться еще несколько встреч.

19 декабря на пресс-конференции в Москве Путин фактически обозначил свою переговорную позицию: снижение стоимости газа для Беларуси возможно при унификации экономического законодательства и создании «общих наднациональных органов — контрольного и эмиссионного», а налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Минск теряет часть доходов, — «наша внутренняя политика, это не связано с Беларусью совсем».

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Город: Санкт-Петербург

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