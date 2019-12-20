Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В пятницу, 20 декабря, погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. По востоку и центру страны в первой половине дня сохранятся туманы, местами слабый гололед.

Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимально в середине дня воздух прогреется до +1..+6°С (в юго-западной части до +7..+10°С).

В столице без осадков. Утром в некоторых районах сохранится туман. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром 0..-2°С;

днем +2..+4°С;

вечером +1..+3°С.

Как сообщалось ранее, в пятницу Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление. Позже Белгидромет поднял уровень опасности с желтого до оранжевого.