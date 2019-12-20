Назван еще один очень полезный для здоровья и доступный для белорусов продукт

Сразу несколько полезных свойств содержит в себе, казалось бы, простая, но такая доступная трава — руккола.

Как пишет Health-News , руккола — это кладезь витаминов и минеральных веществ.

Отмечается, что это растение за счет богатства кальция и витамина К улучшает плотность костей и поддерживает их общее состояние.

Также руккола является хорошим источником антиоксидантов и содержит бета-каротин.

Зеленые листовые овощи, такие как руккола, содержат соединение, называемое альфа-липоевой кислотой. Это соединение связано с более низким уровнем сахара в крови и улучшенной чувствительностью к инсулину.

Руккола наполнена пищевыми волокнами, которые помогают повысить функции пищеварительной системы. Это помогает сохранить кишечник здоровым, способствуя тем самым усвоению питательных веществ из пищи.

Здоровье кишечника тесно связано с иммунной системой, поэтому улучшение первого повышает второе.

Также, в сочетании с физкультурой, руккола (как и листовая зелень в целом) может помочь в снижении веса.

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