Юнас Энрот уже не вратарь ХК «Динамо-Минск»

/ Спорт
Просмотров: 312

Шведский голкипер Юнас Энрот больше не является голкипером хоккейного минского «Динамо».

Фото ХК «Динамо-Минск»

По информации ХК, стороны расторгли соглашение о сотрудничестве «по обоюдному согласию».

В сезоне 2019/2020 Энрот был одним из лидеров команды (и это несмотря на неудовлетворительные показатели команды).

Всего в джерси «зубров» он сыграл в 134 матчах (в этом сезоне в 30 из 38).

Как отмечает клубная пресс-служба, Энрот «переписал несколько клубных рекордов, в том числе по количеству матчей среди голкиперов (134), побед среди голкиперов (39) и продолжительности сухой серии (166:07). В текущем сезоне Юнас дважды сыграл на ноль, а также отдал две голевых передачи».

Гендиректор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков отметил, что теперь «бело-голубые» предоставят больше игровой практики белорусским голкиперам.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Юнас Энрот Дмитрий Басков

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть