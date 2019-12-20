Юнас Энрот уже не вратарь ХК «Динамо-Минск»

Шведский голкипер Юнас Энрот больше не является голкипером хоккейного минского «Динамо».

Фото ХК «Динамо-Минск»

По информации ХК, стороны расторгли соглашение о сотрудничестве «по обоюдному согласию».

В сезоне 2019/2020 Энрот был одним из лидеров команды (и это несмотря на неудовлетворительные показатели команды).

Всего в джерси «зубров» он сыграл в 134 матчах (в этом сезоне в 30 из 38).

Как отмечает клубная пресс-служба, Энрот «переписал несколько клубных рекордов, в том числе по количеству матчей среди голкиперов (134), побед среди голкиперов (39) и продолжительности сухой серии (166:07). В текущем сезоне Юнас дважды сыграл на ноль, а также отдал две голевых передачи».

Гендиректор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков отметил, что теперь «бело-голубые» предоставят больше игровой практики белорусским голкиперам.