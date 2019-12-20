Токаев распорядился отменить смертную казнь в Казахстане

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Казахстан начинает процедуру присоединения к международному протоколу об отмене смертной казни.

«Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах», — сказал Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия, передает Тengri News.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
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Тэги: смертная казнь Казахстан Персона: Касым-Жомарт Токаев

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