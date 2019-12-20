МИД Украины работает над альтернативами минскому формату

Альтернативой называют введение миротворческих сил на Донбасс в форматах peace keeping operation (операция по удержанию мира) или peace enforcement operation (операция по внедрению мира).

Замглавы МИД Василий Боднар заявил, что есть альернатива минскому формату, и министерство прорабатывает возможные варианты. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 20 декабря.

«Альтернатива минскому формату есть, и мы уже говорили о возможности использования введения миротворческих сил на Донбасс, но, давайте говорить честно — миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир. Кто принесет мир? Или тогда мы говорим о другой формулировке о том, что надо ввести не peace keeping operation, а то, что это должна быть операция по внедрению мира — peace enforcement operation. Это означало бы, что в полномочиях этой миссии следовало бы приведение сторон к прекращению огня, и, в нашем понимании, контроль за ситуацией на всей территории, а не на линии разведения», — сказал Боднар.

Он также отметил, что СНБО обработал пять вариантов возможного развития событий.