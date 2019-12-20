Беларусь будет председательствовать в ЕАЭС

Такое решение утвердили главы государств ЕАЭС 20 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

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Как сообщает пресс-служба белорусского президента, решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Председателем ЕЭК станет представитель Беларуси Михаил Мясникович. Полномочия нынешнего состава коллегии истекают 1 февраля 2020 года.

В ходе встречи главы государств подвели итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудили имеющиеся проблемы и перспективы дальнейшей совместной работы. В повестку дня заседания были включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия.

Президент России Владимир Путин, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета, выразил надежду на конструктивную работу. «Все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом, — сказал Путин. — Хочу обратить внимание на то, что есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями. В этой связи отмечу, что в принципе это характерно для любых интеграционных объединений. Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам».

По информации пресс-службы президента Беларуси, странами ЕАЭС уже согласована в окончательном виде стратегия развития объединения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заметил, что председательство его страны в органах ЕАЭС подходит к концу. «Мы заканчиваем год с очень хорошим настроением. Сегодня у нас есть консенсус по всем вопросам нашей повестки дня», — сказал он.

Александр Лукашенко поблагодарил армянскую сторону, которая эффективно председательствовала в союзе, и пригласил лидеров стран на саммит ЕАЭС в Минск в мае 2020 года.

На заседании совета в узком составе Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК. «О персональном составе коллегии мы только что договорились: блок торговли оставляет за собой Российская Федерация. У нас остаются техническое регулирование. Агрокомиссию, промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены», — сказал он.

Представляя Мясниковича главам государств, Лукашенко отметил: «Человек очень опытный. Касым аке (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. — ред.) только что прислал мне письмо, что он согласен. И наш почетный председатель (Нурсултан Назарбаев. — ред.) об этом сказал, что поддерживает кандидатуру председателя».

Как отмечает пресс-служба, саммит в узком составе продолжался буквально 10 минут. Главы государств констатировали, что по всем вопросам достигнуты договоренности, и перешли на заседание в расширенном составе, где подписали решения и документы, предусмотренные повесткой дня саммита.