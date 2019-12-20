Участники акции против интеграции с Россией пришли на площадь Независимости

Участники акции против интеграции с Россией организованно перешли с Октябрьской площади на площадь Независимости — там пройдет митинг.

В акции участвуют, по разным данным, от 600 до 1100 человек.

Милиция предупреждает собравшихся об ответственности за участие в несанкционированной акции протеста.

Один из организаторов акции Павел Северинец призвал сотрудников милиции «не выполнять преступных приказов» и не применять силу в отношении участников мирных протестов. «Вы имеете право выбора», — заявил политик в мегафон.

Среди демонстрантов — оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Григорий Костусев, Алесь Чехольский, Ольга Ковалькова, Николай Статкевич, председатель «Таварыства беларускай мовы», экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим, анархисты.

Люди периодически скандируют лозунги «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!», «Ганьба!» и другие, сообщает БелаПАН .

У здания КГБ прошел короткий импровизированный митинг. Демонстранты остановились и стали скандировать фамилии оппонентов Лукашенко, которые бесследно исчезли в конце 90-х годов: «Где Завадский? Где Захаренко? Где Гончар? Где Красовский?» и «Ганьба!».

Павел Северинец призвал сотрудников КГБ, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, открыть архивы, а также потребовал остановить политические преследования и переименовать эту спецслужбу, «потому что она не может называться КГБ».