Стоимость нефти для белорусских НПЗ за год выросла на 34%

В 2019 году стоимость углеводородного сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов выросла на 34% по сравнению с прошлым годом, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

«С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года», — сообщил Бунаков порталу «Нефтехимия» (информационный ресурс концерна «Белнефтехим»).

По его словам, рост стоимости сырья ведет к снижению рентабельности нефтепереработки. «В результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту», — отметил Бунаков.

По его мнению, в будущем году рост стоимости нефти может продолжиться. «На следующий год вырисовывается перспектива роста котировок на углеводородное сырье. Согласно последним отчетам ОПЕК и информации международных инвестиционных банков рынок столкнется с дефицитом черного золота. Все эти факторы могут привести к росту котировок, которые превысят 80 долларов за баррель», — сказал Бунаков.

В связи с этим он дал понять, что в будущем году может продолжиться поэтапное повышение стоимости нефти на внутреннем рынке.

«Какие бы аргументы ни выдвигали критики, стратегия поэтапного изменения цен на топливо пока остается самым оптимальным вариантом для соблюдения баланса соотношения цена — качество продукции белорусской нефтепереработки и для защиты интересов автовладельцев», — подчеркнул Бунаков.