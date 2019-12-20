Китай перечислил Беларуси заем на 500 млн долларов в эквиваленте

Средства перечислены в соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря между Минфином и Шанхайским филиалом Банка развития Китая.

В Министерстве финансов отметили, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. При этом на 75% платежи по погашению госдолга планируется рефинансировать.

Белорусские власти в 2019 году планировали привлечь российский кредит в 600 млн долларов для рефинансирования платежей по госдолгу, однако Москва увязала выделение займа с процессом по «углублению» экономической интеграции между двумя странами. По этой причине официальный Минск обратился к Банку развития Китая для привлечения займа.