В центре Минска вновь собрались противники интеграции с Россией

На Октябрьской площади в центре Минска днем 21 декабря вновь собираются люди, чтобы выразить свой протест против интеграции с Россией.

Слева направо - Юрий Беленький, Павел Северинец и Вячеслав Сивчик.

Как сообщает БелаПАН , около 13:30 на площадь пришел молодой человек в медицинской маске с плакатом на груди, на котором изображен президент России Владимир Путин, стилизованный под Гитлера. Сотрудник милиции в штатском сразу принялся его снимать на видеокамеру, молодой человек стал в ответ снимать его на телефон.

В 13.45 на площадь пришел сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Он сообщил журналистам, что сегодняшнюю акцию анонсировали «депутаты независимости», бывшие депутаты Верховного совета — Сергей Антончик, Лявон Борщевский и другие, а он, в частности, ее просто поддерживает. Политик намерен призвать участников сегодняшней акции к мозговому штурму и выработке новых форм протеста. По мнению Северинца, акция может пройти как в формате простого митинга, так и «может быть что-то другое».

Кроме Северинца на акцию пришли художник Алесь Марочкин, блогер из Орши Дмитрий Козлов (Серый кот), поэт Владимир Некляев, политики Юрась Беленький и Вячеслав Сивчик.

Северинец в мегафон заявил собравшимся, что проблема интеграции никуда не исчезла. «По словам Лукашенко и людей, ответственных за переговоры, 28 так называемых дорожных карт подписано. Это очень плохо, эти документы направлены на поглощение Беларуси. Поэтому нам надо наращивать протест». Он анонсировал встречу 26 декабря в 12.00 в офисе БСДП «Грамада» для «капитального мозгового штурма» по форматам будущих акций.

Вскоре после этого на площади появились двое сотрудников милиции в форме, которые через мегафоны стали предупреждать о незаконности акции и призывать разойтись. Несколько участников акции стали дуть в свистки, чтобы заглушить голоса милиционеров.

По подсчетам журналистов, к 14.20 на площади присутствует около сотни человек, они подошли к ступеням Дворца Республики, возле которых, как предполагается, пройдет митинг.

Это уже четвертая уличная акция против интеграции в центре Минска. Две первые прошли 7 и 8 декабря. Они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Сегодняшняя акция, как и аналогичная, которая прошла в Минске накануне вечером, приурочена к переговорам президентов в Санкт-Петербурге, которые состоялись 20 декабря.

По их итогам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил журналистам, что стороны полностью согласовали вопросы интеграции в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка. В то же время соглашений по нефти, газу и налоговой сфере пока не достигнуто.

Чуть позже Лукашенко сообщил, что цены на энергоносители будут определены в ближайшие дни. «Остались самые сложные вопросы, но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», — процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Суть интеграционных документов скрывается от общественности, что и вызывает основную тревогу у оппозиции.