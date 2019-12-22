Фотофакт. Под Молодечно товарняк врезался в фуру
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня под утро в Молодечненском районе.
Как сообщили в МЧС, на перегоне Турец — Бояры грузовой поезд протаранил переезжавшую пути фуру.
Большегруз, как отмечается, следовал из Литвы в Узбекистан и перевозил жидкий полиуретан, предназначенный для мебельного производства.
К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели и дорожные службы занимались очисткой дороги из-за пролившегося полиуретана.
ДТП повлекло за собой кратковременную задержку в движении поездов Гудогай — Минск и Санкт-Петербург — Калининград.
Ранее сообщалось, что вечером 20 декабря в Гомеле на проспекте Речицком произошло крупное ДТП.