Автобус с детьми, ехавшими на новогоднюю елку, попал в ДТП в Слуцком районе

ДТП с участием легкового «Ситроена» и пассажирского автобуса случилось утром 22 декабря в Слуцком районе.

Около девяти часов утра на дороге Минск — Микашевичи недалеко от деревни Леньки «Ситроен Берлинго» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу.

В автобусе на праздничные новогодние мероприятия ехала группа детей.

В результате столкновения травмы получили водитель автобуса и пассажир «Ситроена». Никто из детей не пострадал. Их пересадили в оперативно прибывший другой автобус и в сопровождении автомобиля ГАИ доставили к месту проведения праздника.