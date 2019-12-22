Автобус с детьми, ехавшими на новогоднюю елку, попал в ДТП в Слуцком районе

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ДТП с участием легкового «Ситроена» и пассажирского автобуса случилось утром 22 декабря в Слуцком районе.

Около девяти часов утра на дороге Минск — Микашевичи недалеко от деревни Леньки «Ситроен Берлинго» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу.

В автобусе на праздничные новогодние мероприятия ехала группа детей.

В результате столкновения травмы получили водитель автобуса и пассажир «Ситроена». Никто из детей не пострадал. Их пересадили в оперативно прибывший другой автобус и в сопровождении автомобиля ГАИ доставили к месту проведения праздника.

На место ДТП прибыли медики, спасатели, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: ДТП Город: Слуцк

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