Белорус Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург»

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Магнитогорский «Металлург» и белорусский форвард Дмитрий Буйницкий расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

22-летний Буйницкий перешел в «Магнитку» из минского «Динамо» по окончанию прошлого сезона. За новый клуб форвард провел всего 9 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

К играм за «Динамо» Дмитрий Буйницкий начал привлекаться еще в сезоне 2014/2015, проведя в сумме за «зубров» 106 матчей.

Самым удачным был прошлый сезон — 36 матчей, 10 шайб, 3 передачи.
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Тэги: ХК Металлург-Магнитогорск КХЛ Персона: Дмитрий Буйницкий

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