Белорус Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» и белорусский форвард Дмитрий Буйницкий расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

22-летний Буйницкий перешел в «Магнитку» из минского «Динамо» по окончанию прошлого сезона. За новый клуб форвард провел всего 9 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

К играм за «Динамо» Дмитрий Буйницкий начал привлекаться еще в сезоне 2014/2015, проведя в сумме за «зубров» 106 матчей.

Самым удачным был прошлый сезон — 36 матчей, 10 шайб, 3 передачи.