В Парке высоких технологий зарегистрированы еще 72 компании

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 72 компаний в качестве резидентов ПВТ.

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Как сообщается на сайте парка , его резидентами стали шесть центров разработки зарубежных компаний.

ENAVATE (Дания, США) со своим белорусским центром «Инэвэйт Юроп» занимается созданием систем и облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов.

«Джи-Кор Бел» (Люксембург) планирует разработку платформы ContentDeliveryNetwork, позволяющей улучшить работу провайдеров при большом наплыве пользователей.

«ТУРИНГ АПП» совместно с головной компанией EightydaysInc. (США) собирается развивать онлайн-сервис для построения путешествий Eightydays. Платформа комбинирует самолеты, поезда и паромы в один «супербилет».

«Маркетком Софтвер Бай» в качестве центра разработки группы компаний Marketgroup (Кипр) среди прочего планирует создание приложений для поиска и покупки товаров, управления своим онлайн-магазином, администрирования внутренних процессов на платформе Market.com.

В числе новых резидентов — разработчик ПО для инновационной мобильной эндоскопической системы «Игнайт Бел». Работой над мобильной игрой Goodville, направленной на борьбу с депрессией, планирует заниматься «ГудГеймзСофт». Компания «Кипфорест» разрабатывает ПО для создания музыкальных произведений, а также маркетплейс с возможностью торговли виртуальными инструментами, семплами, плагинами и музыкальными эффектами.

Новыми резидентами ПВТ также стали представители игровой индустрии, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, сфер медицины и майнинга. В планах 12 компаний — разработка собственного продукта.

По решению Наблюдательного совета парка восьми компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. Еще четыре лишились статуса резидента.