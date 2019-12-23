На пожаре под Полоцком погиб мужчина — он курил в постели

По данным Витебского областного управления МЧС, трагедия произошла накануне рано утром в квартире в деревне Богатырская.

В ходе тушения пожара в задымленной комнате на кровати обнаружен труп 57-летнего хозяина квартиры.

«Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры», — сообщили спасатели.

С начала года в Беларуси произошло 18 пожаров (с начала года — 6024; за аналогичный период прошлого года — 5924), на которых погибли пять человек (475; 507).