Белорусы в этом году более 300 раз жаловались в ООН

Более трехсот обращений направили граждане Беларуси в Комитет по правам человека ООН.

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Как сообщили Белорусскому дому прав человека в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, по данным на 16 декабря, было зафиксировано 332 обращения.

В настоящее время ожидают рассмотрения — 152 жалобы, признаны неприемлемыми — 18.