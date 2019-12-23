Белорусы в этом году более 300 раз жаловались в ООН

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Более трехсот обращений направили граждане Беларуси в Комитет по правам человека ООН.

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщили Белорусскому дому прав человека в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, по данным на 16 декабря, было зафиксировано 332 обращения.

В настоящее время ожидают рассмотрения — 152 жалобы, признаны неприемлемыми — 18.

Комитет подтвердил нарушающими Пакт о гражданских и политических правах 136 заявлений, не подтверждены — в двух, сообщает spring96.org.
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Тэги: права человека КПЧ ООН Беларусь-ООН

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