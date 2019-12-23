Белорусы в этом году более 300 раз жаловались в ООН
Более трехсот обращений направили граждане Беларуси в Комитет по правам человека ООН.
Как сообщили Белорусскому дому прав человека в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, по данным на 16 декабря, было зафиксировано 332 обращения.
В настоящее время ожидают рассмотрения — 152 жалобы, признаны неприемлемыми — 18.
Комитет подтвердил нарушающими Пакт о гражданских и политических правах 136 заявлений, не подтверждены — в двух, сообщает