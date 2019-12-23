Гродненские пограничники применили оружие для задержания двух россиян

У задержанных граждан России 1985 и 1986 годов рождения нашли смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу.

Гродненские пограничники 19 декабря предотвратили две попытки нарушения государственной границы Беларуси. В одном из случаев правоохранители применили оружие, сообщает пресс-центр Государственного пограничного комитета Беларуси.

Дежурному по заставе «Рыболы» поступил сигнал сработки одного из участков сигнализационного комплекса. Пограннаряд задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории. В связи с невыполнением законных требований правоохранителей, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие.

Со слов нарушителей, они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз.

Второй инцидент произошел 21 декабря в Гродненском районе на участке погранзаставы «Брузги». По оперативной информации, пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который решился незаконно перейти госграницу, чтобы попасть в Евросоюз. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Всем троим грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до пяти лет.