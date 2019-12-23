Главным тренером брестского «Руха» назначили Александра Седнева

Контракт с белорусским специалистом подписан по системе 1+2.

Также в тренерский штаб на новый сезон вошли Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван, отмечает пресс-служба «Руха».

Последним местом работы Седнева был казахстанский «Актобе». Под руководством белорусского специалиста клуб, испытывавший серьезные финансовые трудности и оштрафованный на 12 очков за долги перед игроками, замкнул таблицу чемпионата Казахстана.

«Рух» в будущем сезоне сыграет в высшей лиге.