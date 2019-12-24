В декабре в Беларуси десять дней переписываются рекорды тепла

23 декабря стало третьим днем подряд и десятым с начала месяца, по итогам которого зафиксированы температурные рекорды за весь период метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , в Гомеле и Брагине обновлены максимумы, зарегистрированные четыре года назад, когда практически на всей территории страны температура превысила 10 градусов тепла (до 13,3 в Высоком) и рекорды дня были отмечены на всех метеостанциях:

в Брагине (самое теплое место в стране в понедельник) воздух прогрелся до 10,9 градуса (было 10,4);

в Гомеле (второй показатель) — до 10,6 (10,2).

В этих же городах теплее всего было и накануне (9,5 градуса). Переписаны максимумы на 13 метеостанциях трех областей: Гомельской, Могилевской и Витебской.

Экстремумы обновлялись также 9, 11, 12, 16-19 и 21 декабря.

24 декабря температурный фон по-прежнему более чем на 10 градусов будет превышать норму, затем, по прогнозу Белгидромета, начнется постепенное понижение температуры, к выходным — до отрицательных значений.