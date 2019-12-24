Противник аккумуляторного завода просит отменить крупный штраф
Противник аккумуляторного завода Александр Марачевский добивается отмены постановления суда Ленинского района Бреста, оштрафовавшего его на 40 базовых величин (1.020 рублей).
Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, соответствующую жалобу в Брестский областной суд Марачевский направил 23 декабря.
12 декабря районный суд обвинил Марачевского по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года) и оштрафовал на 40 базовых величин за участие 25 октября на улице Советской в Бресте в предвыборном агитационном пикете кандидата в депутаты Палаты представителей активистки кампании «Европейская Беларусь» Полины Шaрендo-Панасюк.
Одним из пунктов ее предвыборной программы было закрытие аккумуляторного завода. Александр Марачевский и еще один противник завода Андрей Слиж раздавали на этом пикете информационные материалы о вредном воздействии свинца на организм человека и опасности аккумуляторного завода под Брестом.
«Марачевский просит областной суд отменить постановление районного суда и прекратить дело за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Свою позицию он мотивирует тем, что на пикете реализовал свое право на распространение информации», — дополнил правозащитник.
Кисляк напомнил, что за участие в этом же пикете судом Ленинского района 10 декабря Андрей Слиж по ч. 3 ст. 23.34 КоАП был оштрафован на 45 базовых величин.
«Суд посчитал, что на пикет необходимо было подать заявку в соответствии с законом о массовых мероприятиях, а не с Избирательным кодексом. При этом наблюдавшие за проведением пикета сотрудники милиции не предупреждали Марачевского и Слижа, что пикет незаконный. Власти используют административные взыскания в качестве репрессий в отношении активистов, распространяющих на улицах информацию об этом опасном свинцовом заводе», — заявил правозащитник.
Кисляк дополнил, что Андрей Слиж также будет обжаловать в областном суде привлечение к административной ответственности.
Он отметил, что 24 октября Шарендо-Панасюк была лишена регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Западного округа № 1. Это решение Шарендо-Панасюк обжаловала в Брестскую областную избирательную комиссию.
Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 237 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию.