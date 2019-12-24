За судебными заседаниями в Беларуси будет следить «старший брат»

C января все судебные процессы в Беларуси будут фиксировать на видео и аудио, а с сентября следующего года суды откажутся от бумажных протоколов.

Как сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало 23 декабря в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» , по итогам прошедшего в апреле совещания Александра Лукашенко с судейским корпусом был утвержден протокол развития системы правосудия на ближайшее пятилетие, который содержит 23 поручения главы государства.

«Нам уже удалось реализовать значительную часть поручений. Главное, что бы я выделил — это внедрение цифровизации в сам процесс правосудия. То, что нам с 1 января 2020 года придется фиксировать все судебные процессы в режиме видеоконференцсвязи, сделает наше правосудие абсолютно прозрачным, открытым для населения, когда каждый гражданин может видеть, как происходит сам процесс правосудия», — отметил глава Верховного суда.

«Возможность такой фиксации дисциплинирует всех участников процесса. Они становятся более щепетильными в соблюдении всех норм и не допускают никаких лишних фраз, никаких оскорблений. Люди лишнего не говорят», — подчеркнул Сукало.

Кроме того, продолжил он, в открытом доступе формируется банк данных судебных решений и каждый человек сможет с ними ознакомиться.

«Для абсолютного большинства людей это очень интересно и для субъектов хозяйствования тоже», — отметил председатель Верховного суда.

По его словам, эти меры в итоге сделают открытым не только сам процесс правосудия, но принимаемые судебные решения.

«В первом чтении парламент принял закон уже о законодательном закреплении таких новелл в нашем судопроизводстве. Со следующего года мы будем активно развивать и внедрять такой формат судопроизводства и постепенно перейдем на все районные суды», — рассказал Сукало.