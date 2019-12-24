СМИ: режиссер Галина Волчек попала в реанимацию — она находится в коме

Российские средства массовой информации сообщили во вторник об экстренной госпитализации художественного руководителя Московского театра «Современник» Галины Волчек.

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В частности, отмечает РЕН ТВ , режиссер попала в реанимацию.

По информации телеканала, Волчек вызвала «скорую» из-за болей в груди.

Также сообщается, что в настоящее время она находится в коме.

Помощница народной артистки СССР смогла сказать лишь, что она «заболела, подробности я не знаю».

19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет.