СМИ: режиссер Галина Волчек попала в реанимацию — она находится в коме

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Российские средства массовой информации сообщили во вторник об экстренной госпитализации художественного руководителя Московского театра «Современник» Галины Волчек.

Фото из Википедии

В частности, отмечает РЕН ТВ, режиссер попала в реанимацию.

По информации телеканала, Волчек вызвала «скорую» из-за болей в груди.

Также сообщается, что в настоящее время она находится в коме.

Помощница народной артистки СССР смогла сказать лишь, что она «заболела, подробности я не знаю».

19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет.
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Тэги: режиссер Персона: Галина Волчек Город: Москва

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