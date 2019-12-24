Лукашенко: если Россия попробует нарушить наш суверенитет, этого уже страны НАТО не перенесут

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Страны Запада и НАТО отреагируют на попытки России нарушить суверенитет Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью Эху Москвы».

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов приехал в Минск. Интервью проходило во Дворце Независимости.

«Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы», — сказал Лукашенко.

По его мнению, подобная «головная боль» России не нужна.

«Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза», — отметил Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь находится «в центре котла», где пересекаются многие интересы, в том числе и российские.

«И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле», — сказал белорусский лидер.
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Тэги: Беларусь-Россия угроза инкорпорации Персона: Алексей Венедиктов Александр Лукашенко

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