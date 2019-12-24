Лукашенко призвал Россию не превращать братские отношения в бухгалтерию

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В России пытаются «забыть» о братстве русского и украинского народа. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью «Эху Москвы».

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов приехал в Минск. Интервью проходило во Дворце Независимости.


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«Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это не переписать, это невозможно, вы пытаетесь это забыть. Не надо это забывать, это обижает украинцев», — сказал Лукашенко.

«И много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать», — заявил президент Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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