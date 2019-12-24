Лукашенко: любой неравноправный союз рано или поздно был уничтожен

Все решения по вопросу интеграции Беларуси и Россией должны приниматься на условиях равноправия. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 декабря в интервью «Эху Москвы» .

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов приехал в Минск. Интервью проходило во Дворце Независимости.

«В Беларуси и России выросло новое поколение. Время ушло, упущено безвозвратно, люди новые. Поэтому сегодня нельзя решать так вопрос, как вы предлагаете: президент будет этот, парламент этот, сверху сейчас все построим. Иначе завтра получим такую вспышку не только в Беларуси, но и в России», — сказал Лукашенко.

Если посмотреть на историю, можно увидеть, что любой неравноправный союз рано или поздно был уничтожен, отметил президент Беларуси.

«Вы хотите объединяться, но на каких условиях? Нам намекают, даже прямо говорят: мы большие, а вы поменьше, значит, будет так, как у нас. А я говорю: нет, давайте, что у вас лучше, сделаем общим достоянием, а что у нас лучше, сделаем в России», — заявил Лукашенко.