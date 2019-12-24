На заводе «БелДжи» собрали 20-тысячный автомобиль Geely в 2019 году

Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» собрало 20-тысячный автомобиль в 2019 году. Им стал Geely Atlas 1.8 Turbo в комплектации Luxury, сообщили БелаПАН на предприятии.

В целом за историю нового предприятия выпущено уже более 29 тысяч автомобилей Geely. Планы выпуска в 2020 году составляют 30 тысяч.

По состоянию на ноябрь в Беларуси в нынешнем году покупателей нашли 5927 автомобилей Geely.

Около 60% всей продукции поставляется на российский рынок, и общий объем продаж в Россию с начала года составил уже более 100 млн долларов.

Помимо этого, «БелДжи» сейчас ведет переговоры о возможности поставок автомобилей с представителями Армении, Казахстана, Азербайджана, Украины, Сербии, Литвы, Польши и Таджикистана.