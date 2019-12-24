На заводе «БелДжи» собрали 20-тысячный автомобиль Geely в 2019 году
Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» собрало 20-тысячный автомобиль в 2019 году. Им стал Geely Atlas 1.8 Turbo в комплектации Luxury, сообщили БелаПАН на предприятии.
В целом за историю нового предприятия выпущено уже более 29 тысяч автомобилей Geely. Планы выпуска в 2020 году составляют 30 тысяч.
По состоянию на ноябрь в Беларуси в нынешнем году покупателей нашли 5927 автомобилей Geely.
Около 60% всей продукции поставляется на российский рынок, и общий объем продаж в Россию с начала года составил уже более 100 млн долларов.
Помимо этого, «БелДжи» сейчас ведет переговоры о возможности поставок автомобилей с представителями Армении, Казахстана, Азербайджана, Украины, Сербии, Литвы, Польши и Таджикистана.
|СЗАО «БелДжи» создано 23 декабря 2011 года. В марте 2012-го был заключен инвестиционный договор, согласно которому общий объем инвестиций в проект составил 244,9 млн долларов. Официальное открытие белорусско-китайского предприятия СЗАО «Белджи», выпускающего под Борисовом легковые автомобили под маркой Geely, состоялось в феврале 2013 года. 17 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие нового завода «Белджи» и запуск серийного производства автомобилей.