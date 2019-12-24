Правозащитник сказал, в чем Лукашенко соврал «Эхо Москвы»

Экс-министр МВД Юрий Захаренко не имел бизнеса в Украине и долгов, которые могли привести к его исчезновению, заявил представитель семьи Захаренко Олег Волчек.

Олег Волчек. Фото: «Белсат»

Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» , комментируя исчезновение экс-министра Захаренко, заявил, что у того был бизнес в Украине и большие долги.

«Захаренко связался в бизнесе, вот об этом вы не пишете, с Украиной. Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти и у него тут все схвачено. А деньги не вернул», — заявил Лукашенко.

Президент также еще раз повторил Венедиктову то, что говорил еще в 2000-х: после исчезновения двоих из пропавших политиков, в том числе Захаренко, сфотографировали на улице в Германии.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек отрицает все слова Лукашенко — и о бизнесе Захаренко, и о фото в газете, пишет TUT.by . Расследование относительно бизнеса Захаренко правозащитник провел еще 20 лет назад, сразу после исчезновения экс-министра.

«Мы давно это исследовали, еще в 1999 году. Ничего у Захаренко не было: ни бизнеса в Украине, он никогда не являлся каким-либо учредителем, долгов у него не было, и ни у кого денег он не занимал. Я писал об этом через пару месяцев после исчезновения», — рассказал Волчек.

Вопрос появления фото Захаренко якобы в немецкой газете правозащитник тоже изучал.

«Это была не газета, а какое-то издание — то ли бюллетень, то ли информационная листовка — русской диаспоры. Сам этот бюллетень, как и человека, который утверждал, что видел его в Германии, мы не нашли. Но по этому факту мы делали запрос, и Германия не подтвердила эту информацию. Общественная комиссия по расследованию обстоятельств этого исчезновения в 2002 году получила официальный ответ из Германии», — говорит Волчек.

В ответе германские ведомства сообщили белорусской стороне о том, что не удалось установить никаких отправных точек, которые указывали бы на пребывание Юрия Захаренко в Германии. После этого белорусские ведомства не передавали германской стороне никаких других запросов, а также каких-либо конкретных ссылок по этому делу, говорится в ответе Общественной комиссии, полученном из Германии.