ГАИ по всей стране проводит спецмероприятие

Госавтоинспекция проводит на территории Беларуси специальные мероприятия.

Как сообщается, в настоящее время проводится республиканская профилактическая акция «Трезвость — норма на дорогах!».

ГАИ констатирует, что проблема пьянства за рулем «остается нерешенной проблемой». В основном алкоголь является причиной дорожно-транспортных происшествий.

«Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями», — подчеркнули в дорожной милиции.

Также отмечено, что свою лепту в печальную статистику вносят и нетрезвые пешеходы. «Человек в состоянии опьянения теряет ориентирование в пространстве. Выходит на проезжую часть, еще хуже остается лежать на ней», — заявили в ГАИ.

Во время проведения спецмероприятия экипажами ДПС будет усилен контроль за выполнением участниками дорожного движения ПДД.

«Особое внимание будет направлено на изъятие с проезжей части нетрезвых пешеходов и велосипедистов. Своевременное выявление и отстранение от управления транспортными средствами водителей, находящих в состоянии опьянения», — проинформировали автоинспекторы.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Как ранее сообщалось, в последнюю пятницу декабря Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения. В этот раз девиз мероприятия: «Останови беду — позвони 102!».

«ГАИ обращается к гражданам, наблюдающим на проезжей части нетрезвых водителей или пешеходов, с просьбой сообщать о них в милицию! Возможно, ваше сообщение спасет чью-то жизнь», — отметили в дорожной милиции.

На днях сообщалось, что 33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) отвезла рано утром своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено». Как выяснилось, водитель была в нетрезвом состоянии.