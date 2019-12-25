Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд — второй раз в сезоне повторен антирекорд

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Своим поражением в Пекине от местного «Куньлуня» минские динамовцы повторили (второй раз в сезоне) антирекорд выступлений в КХЛ.

Из дальневосточного турне «зубры» не привезут ни одного очка. Все три выездных поединка «бело-голубые» проиграли.

К поражениям от «Адмирала» (1:5) и «Амура» (3:4) сегодня добавилась «баранка» от «Куньлуня» 1:2 (у белорусской команды отличился Андрей Костицын).

Первая рекордная серия поражений «Динамо» продолжалась с 6 октября до 3 ноября. Команда набрала 3 очка из 22 (дважды проиграла в овертайме и один раз — по буллитам), забросила 14 и пропустила 42 шайбы. Нынешняя началась 26 ноября, набрано также 3 очка (два поражения в овертайме, одно — по буллитам), разница шайб 21-46. Из последних 28 матчей белорусский клуб проиграл 25.

На пресс-конференциях Вудкрофт неоднократно жаловался на невыполнение хоккеистами плана на игру и их неспособность играть в полную силу все 60 минут.

В таблице Западной конференции «Динамо» занимает предпоследнее 11-е место, отставая от зоны плей-офф на 18 очков. На счету команды 28 очков (6 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 22 поражения в основное время, 5 — в овертайме, 5 — по буллитам, разница шайб 92-146).

В следующем матче 30 декабря белорусский клуб примет динамовцев Риги, которые замыкают таблицу, отставая от соперника на одно очко и имея на один сыгранный матч меньше.

По окончании прошлого неудачного сезона Александр Лукашенко пригрозил руководству минского «Динамо» тюрьмой, если и в новом будет провал.

Перед Новым годом минчане проведут еще одну встречу. На своем льду они примут рижское «Динамо» (на данный момент занимает последнее место в Западной конференции) — игра пройдет 30 декабря.

 

 
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Пекин

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