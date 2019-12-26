В Смоленской области уничтожили 25 тонн ввезенных из Беларуси груш

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Товар ввозился на территорию России под видом компонентов для моющих средств.


Крупная партия груш из Беларуси уничтожена под Смоленском

Груши перевозились на двух грузовиках, один из них двигался в обход официальных фитосанитарных контрольных постов, отмечает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В обоих случаях на продукцию отсутствовали документы, подтверждающие ее происхождение и фитосанитарную безопасность.

«Виновные лица были привлечены к административной ответственности, продукция уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения», — сообщает Россельхознадзор.
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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор груши Город: Смоленск

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