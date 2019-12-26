В Смоленской области уничтожили 25 тонн ввезенных из Беларуси груш

Товар ввозился на территорию России под видом компонентов для моющих средств.

Груши перевозились на двух грузовиках, один из них двигался в обход официальных фитосанитарных контрольных постов, отмечает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В обоих случаях на продукцию отсутствовали документы, подтверждающие ее происхождение и фитосанитарную безопасность.

«Виновные лица были привлечены к административной ответственности, продукция уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения», — сообщает Россельхознадзор.